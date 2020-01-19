2020-01-19T15:02:25+03:00
Политика

Зеленский может похвастаться перед Трампом: В Техасе есть Одесса, а в Донбассе – Нью-Йорк

В Сочельник президенту Украины подарили пряник из донбасского поселка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Зеленский, видимо, обрадовался не самому прянику, а возможности похвастаться перед Трампом. Фото: Фейсбук/Владимир ЗеленскийЗеленский, видимо, обрадовался не самому прянику, а возможности похвастаться перед Трампом. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский радовался, как ребенок сладостям, когда ему в Крещенский Сочельник принесли пряник, по форме напоминающий очертания Украины. Как объяснили гаранту - это подарок от детей из поселка Новгородское Донецкой области. Его еще называют по старинке Нью-Йорком (нынешнее название появилось в 1951 году).

Наверное, Зеленский и расплылся в улыбке в тот момент, когда узнал, что на Украине есть свой Нью-Йорк. Потом этот снимок попал в соцсети. Вместе с припиской.

- Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостна, неделима и едина, – написал Зеленский.

Думается, после такого подарка быстро исполнится мечта многих жителей поселка. Они хотят, чтобы их населенный пункт снова именовался Нью-Йорком. Решить вопрос должна Верховная рада, но там по каким-то причинам не спешат. Может теперь Зеленский поторопит. Ведь он так хочет встретиться Дональдом Трампом. Президента США надо чем-то удивить. Ну, типа: «Господин президент, у вас в Техасе есть город Одесса. А у нас в Донбассе – поселок Нью-Йорк».

А по поводу «неделимой и единой Украины» Зеленский явно поспешил. Ему надо сначала полностью Минские соглашения выполнить. К тому же в ДНР и ЛНР считают, что особый статус Донбасса должен распространяться на всю бывшую до 2014 года территорию Донецкой и Луганской областей. Значит и Новгородское (Нью-Йорк) – это все-таки донбасский поселок, а не украинский.

Напомним, что поселок Новгородское до 1951 года назывался Нью-Йорк. Селение было основано немцами-менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина Вторая. Название Нью-Йорк, по версии историков, поселок получил благодаря владельцу паровой мельницы Унгерну после его путешествия в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы Русью не пахло: поселку в Донбассе собираются вернуть историческое название Нью-Йорк

Жители Новгородского обратились в парламент Украины с просьбой о переименовании поселка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский может похвастаться перед Трампом: В Техасе есть Одесса, а в Донбассе – Нью-Йорк
В зоопарке Мариуполя родились котята леопарда
Как обычно в православный праздник Украина обстреливает населенные пункты Республики
В храмах Республики прошли торжественные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику
Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник
Погода в ЛНР: 19 января на Крещение ожидается туманное утро, день облачный с прояснениями
Погода в Донецке на день: На Крещение 19 января ожидается не мороз, но солнце – день чудесный
Крещение 2020 в Донецке: к местам купаний пустят дополнительный транспорт
«А мамочки все ждут!» Украина лишила рожениц в Донбассе «пакетов малыша»
Украинский «Тритон» минирует Азовское море, имитируя боевые учения?
Хоккеисты из ДНР сыграли вничью с петебуржцами на турнире «Кубок Дружбы»
Митрополит Митрофан - луганчанам: Желаю, принимая святую воду с молитвой и верою, получать исцеление духовных и физических недугов
В Донецке водитель «Жигулей» насмерть сбил ребенка
Жители Енакиево удивляются: Как мог трамвай в столб въехать?
«Над Горловкой летала «Фурия»: захвачен беспилотник, который корректировал массированный обстрел города из минометов
Эдуард Басурин о снижении призывного возраста на Украине: Это отчаянная попытка решить проблему с некомплектом в армии
Крещение в ЛНР 2020: спасатели поделились лайфхаками, как подготовиться к крещенскому купанию
«Играется, как ребенок, никаких повадок хищника»! В зоопарке Мариуполя начали выгуливать малышей леопардов
На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме
В Новоазовске от огня пострадали мужчина и женщина