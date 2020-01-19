Зеленский может похвастаться перед Трампом: В Техасе есть Одесса, а в Донбассе – Нью-Йорк

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:02:25+03:00

Зеленский, видимо, обрадовался не самому прянику, а возможности похвастаться перед Трампом. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

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Владимир Зеленский радовался, как ребенок сладостям, когда ему в Крещенский Сочельник принесли пряник, по форме напоминающий очертания Украины. Как объяснили гаранту - это подарок от детей из поселка Новгородское Донецкой области. Его еще называют по старинке Нью-Йорком (нынешнее название появилось в 1951 году).

Наверное, Зеленский и расплылся в улыбке в тот момент, когда узнал, что на Украине есть свой Нью-Йорк. Потом этот снимок попал в соцсети. Вместе с припиской.

- Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины – доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостна, неделима и едина, – написал Зеленский.

Думается, после такого подарка быстро исполнится мечта многих жителей поселка. Они хотят, чтобы их населенный пункт снова именовался Нью-Йорком. Решить вопрос должна Верховная рада, но там по каким-то причинам не спешат. Может теперь Зеленский поторопит. Ведь он так хочет встретиться Дональдом Трампом. Президента США надо чем-то удивить. Ну, типа: «Господин президент, у вас в Техасе есть город Одесса. А у нас в Донбассе – поселок Нью-Йорк».

А по поводу «неделимой и единой Украины» Зеленский явно поспешил. Ему надо сначала полностью Минские соглашения выполнить. К тому же в ДНР и ЛНР считают, что особый статус Донбасса должен распространяться на всю бывшую до 2014 года территорию Донецкой и Луганской областей. Значит и Новгородское (Нью-Йорк) – это все-таки донбасский поселок, а не украинский.

Напомним, что поселок Новгородское до 1951 года назывался Нью-Йорк. Селение было основано немцами-менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина Вторая. Название Нью-Йорк, по версии историков, поселок получил благодаря владельцу паровой мельницы Унгерну после его путешествия в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU