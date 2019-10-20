2019-10-20T17:22:10+03:00
Политика

Чтобы Русью не пахло: поселку в Донбассе собираются вернуть историческое название Нью-Йорк

Жители Новгородского обратились в парламент Украины с просьбой о переименовании поселка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Новгородском есть улица Нью-Йоркская. Фото: trip-impressions.comВ Новгородском есть улица Нью-Йоркская. Фото: trip-impressions.com
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Процесс декоммунизации и дерусификации в названиях населенных пунктов Украины докатился и до небольшого поселка Новгородское в Донецкой области. После того, как местный райцентр Дзержинск стал именоваться Торецком, жители поселка решили вернуть своему населенному пункту историческое название Нью-Йорк.

Селение это было основано немцами-менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина Вторая. А название Нью-Йорк, по версии историков, поселок получил благодаря владельцу паровой мельницы Унгерну. Тот совершил путешествие в США. И по возвращению предложил назвать селение Нью-Йорком – как в Америке. Тем более, что официального названия у поселка не было. Так и появился в Донбассе свой Нью-Йорк.

В 1951 году поселок получил русское название Новгородское – такое решение принял президиум Верховной рады УССР. Фото: vk.com/club81895344

В 1951 году поселок получил русское название Новгородское – такое решение принял президиум Верховной рады УССР. Фото: vk.com/club81895344

В сталинские времена менонитов депортировали в Амурскую область, где они организовали поселение с одноименным названием. А в 1951 году поселок в Донбассе получил русское название Новгородское – такое решение принял президиум Верховной рады УССР.

И вот теперь в поселке прошли общественные слушания, на которых было принято обращение к Верховной раде Украины с просьбой о возвращении исторического названия. Решение селян поддержали поселковый совет и губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Поселок известен своим фенольным заводом. Это единственное предприятие на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья. Запашок от такой переработки исходит на многие километры вокруг. А хранилище отходов угрожает разрушить хрупкую экологию на значительной территории Донбасса.

Вряд ли существование местных жителей станет лучше после переименования. разве что туристов привлечь сможет. Только для посещения поселка им понадобятся противогазы – долго находиться рядом с фенольным заводом просто так невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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