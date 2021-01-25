Обострение в Донбассе: Проходят внеочередные переговоры подгруппы по безопасности

Данную встречу инициировала ДНР. Фото: МИД ДНР

Участники подгруппы по безопасности приступили к внеочередному раунду переговоров. На повестке дня стоит проблема обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 17:00 рабочая группа по вопросам безопасности приступила к внеочередному раунду переговоров в формате видеоконференции, инициированной Донецкой Народной Республикой, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее представитель Народной милиции ДНР заявил о готовности отреагировать на огневые провокации ВСУ. Если ситуация на линии фронта не стабилизируется, то противник получит адекватный ответ.

За время эскалации конфликта в Донбассе уже погибли два защитника Республики, были повреждены жилые дома прямыми прилетами снарядов.

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