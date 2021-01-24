В ДНР пообещали дать Украине адекватный ответ

Противник активизировал обстрелы с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Фото: штаб «ООС»

В Донецкой Народной Республике говорят о готовности отреагировать на огневые провокации, к которым украинская сторона прибегает с 21 января. Если ситуация на линии фронта не стабилизируется, противник получит адекватный ответ. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель УНМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

- Украина активизировала обстрелы из запрещенных видов оружия. Примечательно, что именно в этот период в зоне карательной операции находился главнокомандующий ВСУ Хомчак и ВрИО командующего ООС Ганущак. Все эти провокации не могли пройти без их ведома и даже прямой указки, - заявил Эдуард Александрович.

Басурин призвал председателя миссии ОБСЕ Анн Линде приехать в ДНР - чтобы увидеть, как Украина «соблюдает» условия перемирия и разобраться по каждому факту открытия огня.

- В случае продолжения агрессивно-провокационных действий против нашей Республики, мы будем вынуждены дать адекватный ответ, - заявил официальный представитель УНМ ДНР.

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