Сводки с фронта: Украина 8 раз за сутки обстреляла ДНР

Украина делает все для продолжения войны. Фото: штаб «ООС»

За предыдущие сутки украинские военные 8 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь по территории ДНР велся в донецком, горловском и мариупольском направлениях. Под ударом противника оказались поселки Старомихайловка и Минеральное, окрестности шахт 6/7 и имени Гагарина, а также село Коминтерново.Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество боеприпасов, примененных украинскими солдатами, составило 39 единиц, - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинские военные продолжают обстреливать республики Донбасса седьмой год. Официальный Киев не выполняет договоренности о режиме тишины.

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