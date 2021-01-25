Армия Украины трижды обстреляла ДНР за прошедшие сутки

Если украинские боевики продолжат свои провокации, то в ДНР будут вынуждены дать «адекватный ответ». Фото: Пресс-центр штаба ООС

Силовики Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрелами оказались окрестности Вольво-центра и поселка шахты имени Гагарина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Горловское направление: АГС – 1 раз (6 гранат); стрелковое оружие – 1 раз. Донецкое направление: АГС – 1 раз (2 гранаты); стрелковое оружие – 1 раз, — говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры за указанный период не зафиксировано.

Напомним, что ранее в Народной милиции ДНР пообещали дать «адекватный ответ» на провокации боевиков ВСУ.

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