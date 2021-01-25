Идет бой: Боевики Киева утром обстреляли окраины Горловки

Обстрел ведется по направлению Дзержинск (шахта Южная) – Горловка (поселок шахты Гагарина) (архив) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Утром 25 января боевики ВСУ открыли огонь по поселку шахты имени Гагарина и Комарова. Известно, что противник использовал гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— Идёт бой с применением стрелкового вооружения и АГС в районе поселков шахты Гагарина и Комарова. Будьте осторожны! — пишет градоначальник в социальных сетях.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили информацию об обстреле. Там уточнили, что огонь ведется со стороны подконтрольного боевикам Дзержинска, а именно с позиции у шахты «Южная».

— Выпущена одна граната из СПГ, восемь гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие, — уточнили в СЦКК.

Информация о пострадавших мирных жителях и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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