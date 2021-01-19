Наконец-то стал известен «план Б» Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами. Об этом заявила украинский блогер Ирина Гаврилова.- Зеленский готов признать Донецк и Луганск независимыми государствами. Этот тезис в информационное пространство запустил не какой-то анонимный телеграмм-канал, а глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, - заявила Гаврилова.Кравчук в эфире одного из телеканалов недавно заявил, что Украина по всем нормам международного права должна вести отношения с республиками Донбасса, как с отдельными государствами. Ранее президент Украины Зеленский обещал презентовать свой «план Б» по Донбассу, если переговоры зайдут в тупик.- Видимо, это и есть альтернативный вариант: нет территории – нет проблемы. А может, эту власть стоит судить по статье о посягательстве на территориальную целостность государства? - негодует блогерша-патриотка.Тем не менее, в течение суток вооруженные формирования Украины уже трижды нарушили бессрочный режим прекращения огня. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы, задействовал он и стрелковое оружие. А на первом в этом году онлайн-заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Контактной группе представители Киева не стали согласовывать обязательства сторон по прекращению огня.Читайте такжеЭмиль Фисталь: Чтобы не оказаться в реанимации, носите защитную маскуНа базе медицинского центра создана госпитальная база для пациентов с ковидной пневмонией (подробнее)