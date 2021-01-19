Украинская сторона упорно не желает обсуждать условия по восстановлению мира в Донбассе. Вот и на первом в этом году онлайн-заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Контактной группе представители Киева не стали согласовывать обязательства сторон по прекращению огня. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ЛНР.- Когда подгруппа перешла к согласованию дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, разработанных в новой редакции, украинская сторона методично уходила от обсуждения этой темы. При этом перевела внимание присутствующих на ряд технических деталей, которые в большинстве своем относятся к компетенции СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), - рассказали в ведомстве.Из-за этого подгруппа так и не смогла приступить к рассмотрению главного вопроса заседания - согласованию обновленного пакета допмер по усилению и контролю за перемирием.Читайте такжеВСУ открыли огонь вблизи участка разведения сил в ПетровскомОб этом сообщили в СЦКК (подробнее)