В течение суток вооруженные формирования Украины три раза нарушили бессрочный режим прекращения огня. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы, задействовал он и стрелковое оружие. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня).- За минувшие сутки число нарушений режима прекращения огня со стороны Украины составило 3 раза, - рассказали наблюдатели.На мариупольском направлении военнослужащие ВСУ обстреляли окрестности сел Петровское и Ленинское. Кроме того, открывали огонь по поселку Александровка в направлении Донецка.Информации о пострадавших и разрушениях нет.Читайте такжеУкраина не захотела согласовывать условия по прекращению огня в ДонбассеПредставители незалежной ушли от обсуждения этого вопроса на заседании подгруппы по безопасности (подробнее)