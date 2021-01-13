Вооруженные формирования Украины за сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности двенадцать боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Вооруженные формирования Украины выпустили в общей сложности двенадцать мин и гранат. Под огонь попали северная окраина Донецка и окрестности села Ленинское, что в Новоазовском районе, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.Противник применяли 82-миллиметровый миномет и гранатометы (РПГ и СПГ). О пострадавших и разрушениях не сообщается.Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ один раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР 14 боеприпасов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)