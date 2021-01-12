За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 35 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.- При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, - сказали в СЦКК.Под обстрел со стороны киевских силовиков попали село Спартак, поселки шахты «Трудовская» и Жабуньки на окраинах и в окрестностях Донецка, а также село Сосновскное на юге Республики.По данным СЦКК, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие документы ДНР и ЛНР собираются признавать на УкраинеДобиться этого можно будет только через судебную процедуру (подробности)