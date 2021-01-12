На Украине собираются расширить перечень документов, выданных в ДНР и ЛНР, которые будут признавать действительными. Но при этом сохранится судебная процедура.Сейчас существует возможность установления лишь фактов рождения и смерти на территории республик. Для этого необходимо представить в суд свидетельства о рождении и смерти, выданные республиканскими органами. Эту же процедуру пересмотра и подтверждения (так называемой конвалидации) собираются применить и к ряду других документов. В частности к свидетельствам о браке, а также в отношении односторонних сделок, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения.- Такие сделки могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны в республиках, – недавно заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.Также Киев собирается признавать добровольные сделки с недвижимостью, которые были заключены в ЛНР и ДНР. А еще разработать механизм по подтверждению уровня образования, полученного в республиках.Хотя Резников и утверждает, что речь идет только об учете документов, а не их признании. Но на самом деле это лишь игра слов. В Киеве приходит понимание, что неподконтрольные территории вряд ли удастся быстро вернуть. Если вообще такое возможно в обозримом будущем. Поэтому нужно менять отношение к республиканским документам, которые получили жители – граждане Украины.Кстати, этого от Киева требуют не только правозащитники, но и авторитетные международные организации и даже страны Европы. Более того, настоятельно рекомендуют незалежной отменить судебную процедуру. Но власти Украины пока отступать не хотят.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинский социальный министр обманула жителей ЛНР, когда пообещала оформлять пенсии прямо на КПППравозащитники раскритиковали заявление Марины Лазебной (подробнее)