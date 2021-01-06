Министр социальной политики Украины Марина Лазебная фактически обманула жителей ЛНР, когда заявила, что можно оформить украинскую пенсию прямо на пунктах пропуска.- На двух новых КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты центры обслуживания, там будут присутствовать работники Пенсионного фонда. Если человеку с неподконтрольной территории исполнилось 60 лет, то ему нужно приехать, зайти в Пенсионный фонд и оформить пенсию, - сказала Лазебная.Но проблема в том, что КПВВ в Счастье и Золотом до сих пор не открыты – ЛНР и Украина так и не согласовали ряд вопросов. Поэтому предложение поехать на эти пункты пропуска больше похоже на провокацию, чтобы посеять среди жителей недовольство республиканскими властями.Открыть центр обслуживания Украина может на КПВВ в Станице Луганской – пешеходный пункт пропуска работает ежедневно. Но и в этом случае пожилые люди из ЛНР не смогут там оформить пенсии. Прежде всего, потому, что жители из Луганска или Донецка должны сначала зарегистрироваться на украинской территории в качестве переселенца. И получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в которой указан адрес, где зарегистрировался человек. А выдают эти справки, между прочим, в управлениях труда и соцзащиты населения – в структурах, которые подчинены Марине Лазебной. Получается, что министр, мягко говоря, опростоволосилась.Юристы из украинской организации «Донбасс SOS» обратили внимание на эту «нестыковку» в заявлении Лазебной. А также на то, что по действующим законам Украины переселенец должен обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту регистрации. И никакие там КПВВ в законах не прописаны.- Про внесение изменений в законодательные акты в интервью главы Министерства социальной политики речь не шла. А открытие сервисных центров на КПВВ для этого недостаточно, - уточнили правозащитники.Впрочем, история с Лазебной – лишь частный случай из тех плясок, которые устроили украинские политики на КПВВ с открытием центров админуслуг и банкоматов. Хотя для всех очевидно, что красивые сооружения совершенно не рассчитаны на мощный поток людей и будут сметены буквально в первые часы работы.Как тут не вспомнить фото, которое гуляло по соцсетям в ДНР. Накануне Нового года один из гипермаркетов устроил акцию с бесплатной раздачей сладких подарков. Буквально тысячи людей заполнили весь зал большого магазина. А теперь представьте, что тысячи, но уже пожилых людей будут атаковать четыре несчастных банкомата на пункте пропуска. Украинским властям понадобится развернуть на пункте пропуска полевой госпиталь для приема покалеченных и получивших сердечный приступ стариков.Кстати, в незалежной с 1 апреля возраст ухода на пенсию женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Это завершающий этап изменений, который начали реализовывать еще в 2011 году при президенте Януковиче. Виктор Федорович тогда уступил советам западных «партнеров», которые давали кредиты на определенных условиях.А вот в ДНР и ЛНР сохранили прежний возраст выхода на пенсию для женщин – с 55 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПовышение пенсий в ДНР 2021 : Что нужно знать и куда обращатьсяЛюди обсуждают размер повышения пенсий в ДНР 2021 и не говорят о политике (подробнее)