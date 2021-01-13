Мы много пишем, а вы много читаете о звездах, политиках и прочих публичных лицах. Но, на самом деле, имидж Донбасса формируют те, кто ежедневно лечит, учит, убирает, творит, исследует. Эти люди и есть лицо Донбасса.И «Комсомолка» решила рассказать о них в своем проекте «Неизвестные дончане». Оглянитесь вокруг себя, наверняка, у вас немало знакомых, друзей, коллег, родственников, которые чем-то интересны. Неважно сколько им лет и какой у них социальный статус. Это может быть военный, который помогает в реабилитации раненых, а может быть бабушка-соседка, которая украшает двор поделками из дерева или школьник, наделенный какими-нибудь уникальными способностями. А может быть этот человек совершил какой-то героический поступок. Пусть об этих людях узнают в Республике.Слишком долго и небезуспешно нас расчеловечивала Украина, называла быдлом и колорадами, мы хотим этому противостоять. Донбасский характер хорошо известен за пределами Донбасса. Наши люди известны своими открытостью, искренностью, отвагой, трудолюбием, увлеченностью. И это несмотря на затянувшуюся войну и неопределенность, проблемы в экономике и промышленности. Так давайте верить в себя, наперекор всему и тогда все у нас получится!А потому пишите нам о своих неизвестных героях с пометкой в теме письма «Неизвестные дончане», и мы расскажем о них в «Комсомолке»: kpdonetsk@yandex.ruИли звоните по номерам: +38071 319 01 68; +38071 331 0345ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНачни утро с «Комсомолкой»: Интересные истории доставят вам прямо в домНа любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» (подробнее)