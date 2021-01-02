Сегодня, 2 января, был открыт снайперский огонь в районе села Шевченко на юге ДНР.- В 13:05 со стороны Павловполя в направлении села Шевченко был произведен один выстрел из снайперского оружия, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), .Также днем украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия по горловскому поселку шахты 6/7 и по селу Минеральное в окрестностях Ясиноватой.Напомним, что 1 января подразделения ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР на трех направлениях. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Комсомолка» с Дедом Морозом развезла подарки детворе ДонбассаДонецкий волонтер поздравил более 700 детей из обстреливаемых районов Республики (подробнее)