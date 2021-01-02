Украинские боевики в первый день января четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Во всех случаях применялось стрелковое оружие.По информации Народной милиции ДНР, обстрелам на донецком направлении подверглись окрестности села Спартак к северу от столицы. Огонь велся с позиций 2-го механизированного батальона 72-й бригады ВСУ, которые находятся в районе Авдеевки.На горловском направлении «отличились» боевики 503-го батальона морской пехоты 35-й бригады. Они дважды открывали стрелковый огонь с позиций в районе поселка Шумы. Под обстрелами оказался район поселка шахты 6/7.Также стрелковый огонь велся по району села Петровское - с позиций 24-го батальона 53-й бригады.А уже сегодня с утра пораньше на мариупольском направлении морпехи из 36-й бригады открыли хаотичный огонь из стрелкового оружия с позиций в районе поселка Водяное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакануне Нового года киевские силовики открыли огонь по ДНРЗафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны Украины (подробнее)