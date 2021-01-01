Утром 31 декабря подразделения Киева открыли огонь по району села Спартак. Всего зафиксировано одно нарушение перемирия. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Донецкое направление: подствольный гранатомет – 1 раз (1 граната), — говорится в сообщении.Кроме того, зафиксированы нарушения допмер контроля перемирия. На подконтрольной силовикам территории ДНР были замечены три взрыва, а также беспорядочная стрельба из стрелкового оружия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧего ожидать дончанам от года Быка?Об этом «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог Татьяна Авсеенкова (подробнее)