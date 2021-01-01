Уходящий год Крысы многим запомнился не самыми приятными событиями. В первую очередь - это пандемия. Чего ждать от следующего года? Как лучше его начать и что точно не следует делать? Эти и другие вопросы «Комсомолка» задала нашей землячке - профессиональному астрологу Татьяне Авсеенковой.- Как астрологу, мне все же хотелось бы акцентировать внимание не на социальном аспекте, а на психологических сложностях, которые породили потрясения уходящего года. Для многих изменение привычного уклада жизни не только сформировало страх перед будущим, но и заставило открыть в себе ранее невостребованные качества, - рассказывает Татьяна. - Удивительно, но в беседах с моими клиентами я все чаще слышу не жалобы на обстоятельства, а оригинальные варианты решений по выходу из жизненного тупика. Люди вокруг стали более восприимчивы к мнению окружающих, менее зациклены на привычных, но уже неэффективных моделях поведения. Все это органично вписывалось в стандарты года Крысы. Она приветствует импровизации и маленькие хитрости, оригинальные ходы в привычных ситуациях.- Год Быка будет более спокойным и позитивным?- Как правило, в годы Быка стартуют длительные программы по выходу из кризиса. Если провести ретро-параллель, начиная с 20-го века, то это годы стабилизации экономики, роста производства, определенных свершений, которые наблюдаются уже к концу самого года Быка. Наступающий год создаст спокойную, рабочую атмосферу с самого начала. Длительная раскачка не потребуется. Важно сосредоточиться на ключевых аспектах деловой жизни, потому что в наступающем году закладывается фундамент стабильности и экономического роста. В новом году не будет такого количества астрологических потрясений, которыми изобиловал уходящий 2020 год. Астрологическая аксиома гласит: «Что наверху, то и внизу».- О каких астрологических потрясениях Вы говорите? Этот год был особенным?- Мы прошли через 3 тоннеля солнечных и лунных затмений. Их было 7(!) в уходящем году, вместо привычных 3-4-х. И каждое - испытание на прочность наших моральных принципов и крепости веры - в правильности выбора, в своих силах. По сути, последнее в уходящем году солнечное затмение 14 декабря до сих пор ощущается тяжестью на душе и неуверенностью в принятии решений. Но границей, отделяющей нас от невзгод уходящего года, как раз и будет то самое новолуние в знаке Водолей, первое в году, когда в свои права вступает Белый Бык. Мы, наконец, обретем душевный покой, ясность мыслей, что и даст нам всем возможность разгрести временные трудности уходящего года.- Вы предвидели трудности, с которыми нам всем пришлось столкнуться, когда составляли астрологический прогноз на 2020 год?- В 2020 году ось затмений, концентрирующая сложности разного уровня, сместилась в знаки, где сильно проявлено социальное начало. Вы, наверное, обратили внимание, что любая информация оказывала быстрое влияние на наши планы и настроение. Иногда хотелось создать искусственно атмосферу сосредоточенности и тишины, чтобы ясно мыслить.Эта тенденция продолжится и в 2021 году, там тоже будут сезоны затмений в мае-июне и в декабре. Но эти затмения уже не будут так выбивать из колеи непроверенной информацией. В период затмений астрологи советуют людям немного сбавить активность. Выяснение отношений может привести к непоправимым последствиям. Во время затмений мы показываем черты своего характера не с лучшей стороны. На первый план выходит человеческий фактор. Затмения провоцируют агрессию.2020-й был интересен таким астрологическим событием, как парад планет. Это соединение Юпитера и Сатурна. Юпитер - это наши желания, Сатурн - реальные возможности. Раз в 20 лет «желания» и «возможности» идут в крепкой связке, открывая захватывающие перспективы. Но для нового нужно расчистить пространство. Приходилось чем-то жертвовать, рассеивались иллюзии... Как говорится, «розовые очки бьются стеклами внутрь». У многих из нас появился этот горький опыт прозрения с сентября по ноябрь, когда ретроградно шел Марс. Тот, кто не ныл, а выбирался из этих каменных завалов, обрел определенный иммунитет - такого человека уже ничем не запугать. Его действие распространится на ближайшие 20 лет.- Что ждет в следующем году именно дончан?- Сосредоточившись на главном, мы начнем движение в нужном направлении. Этим и хорош год Быка. Дончане - энергичные трудяги с хорошим чувством юмора и тонкой душевной организацией. У нас всегда было так: кто хотел, тот всегда мог хорошо заработать. Да, может быть, для этого нужны были определенные условия, но они находились. Интересно, что ставшие на время «странниками» наши земляки выделяются серьезным и ответственным отношением к делу в любой части света и выгодно выделяются на фоне других профессионалов. Имея такое конкурентное преимущество и жгучее желание вернуть нашему региону статус процветающего, под эгидой Быка будут сделаны важные шаги в этом направлении.Год Быка начинается 12 января. Это первое новолуние в знаке Водолея. По традиции, у него есть свои атрибуты и символы. В этот раз это год Белого Металлического Быка.- С чего лучше начать год Быка?- Нужно составить бизнес-план. Сейчас везение перейдет к тем, кто умеет трудиться, отвечает за свои слова и планирует.- Что лучше не делать в наступающем году?- Юлить, хитрить, не выполнять обещания. Люди, у которых это в характере иногда проявляется, останутся в минусе. Честность и упорство - более короткий путь к успеху всегда, но особенно в год Быка.- Наша Республика рождена 11 мая 2014 года. Что можно ожидать в 2021 году человеку или государству, рожденному в этот день?- У нашей Республики появляется отличный шанс «перезагрузиться» и начать новый этап своей долгой жизни. Это будет яркий год, который даст молодой Республике новые возможности для того, чтобы прочно стать на ноги.Читайте такжеГлавные лица года - кто они?«Комсомольская правда» совместно с «Партией Дела» по традиции в канун Нового года чествуют Человека труда (подробнее)