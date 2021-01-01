Война, пандемия и отсутствие снега – не повод забыть о новогоднем чуде, может, как раз наоборот, это повод поверить в него, как никогда. Так решили мы с донецким волонтером Андреем Лысенко и отправились накануне нового года поздравлять донецкую детвору.Такие поездки возможны благодаря тем, кто поддерживает Донбасс седьмой год.- Разве бы сам я справился? Помогают со всех краев света, конечно, сейчас объемы помощи заметно меньше – пандемия ударила по всем, но про дончан не забывают, - признается Андрей Лысенко. – Конкретно эту поездку организовал канал «Политвера», они собрали более 100 тысяч рублей для нашей детворы. Как у настоящего Деда Мороза у меня есть помощница Снегурочка – Елена, моя жена. Я целый день в поездках, развожу помощь людям, а она собирает подарочные наборы, чтобы все конфеты были свежие и самого лучшего качества.Мы с Андреем решили охватить Ясное и Докучаевск. И один, и другой населенный пункт числятся в горячих точках Республики. Как тут живут люди? О чем мечтают? Все это можно понять вот в таких поездках с волонтерами.В первую очередь заезжаем в Докучаевский детский сад. Андрей раздает конфеты малышам, которые искренне рады. Много ли надо детворе?!Затем спешим в этом же городе в детский дом семейного типа, где Элла и Александр Хоминец воспитывают 11 детей. Мы застаем всю семью за украшением новогодней елки, под ногами крутятся собаки и вообще царит праздничная суета. А я думаю, как здорово, что все эти дети воспитываются не в казенных учреждениях, а в любви и заботе.В 2014 году семье досталось – тогда прямо среди ночи со стороны Украины прилетели смертоносные осколки. Чудом никто не пострадал, зато поздней осенью вылетели все окна и даже тяжелую входную дверь вырвало с петель. Отметины от того обстрела до сих пор виднеются над кроватями детей, а сами осколки глава семейства сложил в коробку из-под конфет «Рошен», говорит, символично…В прежний наш визит приемные родители рассказали, что в семье всего один древний компьютер и кем-то подаренный такой же древний ноутбук. Вечерами детвора, среди которых двое уже - студенты, выстраиваются в очередь к этим раритетам, чтобы выполнить задания, подготовить рефераты и доклады.И сегодня, кроме конфетных наборов, мы везем семье новенький ноутбук. Они об этом пока не знают.- Сейчас в учебе без компьютеров никуда, к тому же на дистанционке, поэтому вот, держите, - говорит наш Дед Мороз и протягивает детворе коробку с неожиданным сюрпризом.Детвора смотрит растерянно, а Элла даже не сдерживает слезы радости.- Спасибо вам, не ожидали, честно скажу, - только и говорит она.Следом наш путь лежит в поселок Ясное. Несмотря на то, что в сотнях метров от него находятся позиции ВСУ, а обстрелы здесь далеко не редкость, в поселке полно детворы.- Я мечтаю стать пилотом! А я буду конфеты делать! А я хочу, чтобы окончилась война и перестали стрелять, - кричат наперебой они.Здесь тоже нашего Деда Мороза встречают с искренней радостью – народ не избалован вниманием. Постепенно наш волшебный багажник пустеет, и мы трогаемся в обратный путь.- В предновогодние дни я поздравил более 700 детей из Старомихайловки, Абакумово, Трудовских, Бирюзово, Лидиевки. Как-то со своей Снегурочкой посчитали, что это более 500 кг конфет! - рассказывает Андрей, и я понимаю, что вот так и выглядят настоящие Дед Морозы, даже если они без бороды и посоха, а вместо саней у них машина, заляпанная донбасской грязью.Хочется поблагодарить всех, кто в новогодней суете, коронавирусных испытаниях не забывает нас, седьмой год живущих на войне. Здоровья вам и радости, дорогие волшебники!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробнее)