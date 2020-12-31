Первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в республики Донбасса в начале следующего года.Руководство ДНР и ЛНР обратилось в Правительство России c просьбой оказать гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, и просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года ожидается поставка первой партии вакцины от коронавируса COVID-19.«КП» созвонилась с советником Главы ДНР Ольгой Долгошапко и спросила об эффективности Sputnik V.- Эта вакцина (ее изобрели и производят в России. – Авт.) пользуется самой большой популярностью в мире. Она стоит на первом месте по эффективности и безопасности, - рассказывает Ольга Николаевна. - Россияне уже начали прививать ей своих медиков, учителей – тех, кто контактирует с большим количеством людей.По ее словам, в республиках Донбасса вакциной Sputnik V будут прививать, прежде всего, военнослужащих, полицейских, спасателей МЧС, медиков, учителей школ и преподавателей вузов. Со временем такую возможность получат все желающие.- Российская Федерация неоднократно помогала нам в трудную минуту, и борьба с коронавирусной инфекцией не стала исключением. На протяжении всего года из России регулярно велись поставки необходимого нам медицинского оборудования и медикаментов, что позволило обеспечить контроль эпидемиологической ситуации, - подчеркнул Глава ЛНР Леонид Пасечник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко – о погибшей на фронте борьбы с коронавирусом Наталье Смирновой: Как бы она себя не чувствовала, все равно шла в «красную зону»Глава ДНР посмертно присвоил Смирновой Наталье Николаевне звание «Герой Труда Республики» (подробности)