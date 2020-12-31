Уже почти два года жители Республик получают российское гражданство по упрощенной схеме. Тогда, в апреле 2019 года, Указ Владимира Путина стал настоящим историческим событием для жителей Республик Донбасса.Процесс паспортизации не останавливается и в праздничные дни. На 31 декабря 2020 года 195 тысяч граждан ДНР уже получили паспорта РФ.- Я хочу отметить, что процесс паспортизации не стоит на месте. Вспомните, раньше у нас и отдельного дня для подростков и беременных не было. Сколько позитивных изменений произошло за это время, - заметила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова. - Одно из самых главных - это отмена пошлины на получение гражданства РФ, внесение изменений в указ о получении паспортов иностранцами, также специальная адресная справка стала документом, удостоверяющим личность, что позволило получать зарплату или пособия тем, кто ожидает изготовления нового паспорта ДНР.Ранее наше издание рассказывало подробно, какие шаги нужно предпринять после получения российского гражданства.Читайте такжеКакие профессии наиболее востребованы на рынке труда ДНРОб этом рассказали в Министерстве образования и науки Республики (подробнее)