По данным Министерства образования и науки профессии врача, инженера и учителя признаны наиболее востребованными на рынке труда ДНР .- Согласно проведенному анализу рынка труда по итогам текущего года, в кадрах наибольшая потребность отмечается в таких отраслях: здравоохранение, образование, транспорт, перерабатывающая и добывающая промышленность. При этом наибольший спрос наблюдается на старший медицинский персонал – врачей различных категорий и направлений, инженеров и учителей, — сообщила на брифинге главный специалист Министерства образования и науки Республики Оксана Демина.Глава Минобрнауки Михаил Кушаков рассказал о перспективах кадрового обеспечения в ДНР и реализации программы целевого обучения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР расширят возможности получения бесплатного высшего образования для льготниковВ Народном Совете Республики подготовили законопроект (подробнее)