Что делать жителям ДНР после получения паспорта РФ: практические советы

Более 183 тысяч граждан ДНР на сегодня получили паспорта РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ну вот, наконец-то, счастливый миг настал, и вы - обладатель гражданства РФ, а подтверждением этого является российский паспорт у вас в руках. Казалось бы, позади беготня с документами, нервы и очереди, можно вздохнуть. Ан нет! С получением паспорта РФ появляются новые вопросы, ответить на которые согласилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Фактически на территории ДНР у нас сейчас проживают более 183 тысяч граждан РФ, то есть тех, кто получил российский паспорт по упрощенной программе, - рассказывает Анастасия. - У них такие же права и обязанности, как и у других граждан РФ, а относятся они к лицам с множественным гражданством. Важный момент: как только вы получили паспорт РФ, на границе с Россией вы обязаны предъявлять именно его, а не другой документ. Так что же делать после того, как вы получили паспорт РФ? Постараемся ответить.

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сразу после паспорта получите СНИЛС

После получения паспорта РФ вам нужно получить СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта. Это аналог украинского ИНН, по которому идентифицируют человека. Он выдается бесплатно, обязательно - личное присутствие. Получить его можно как в Пенсионном фонде, так и в многофункциональном центре (МФЦ). В первом случае его вам выдадут сразу, во втором - придется подождать.

А получив СНИЛС, можно создать учетную запись на сайте Госуслуги, которую затем легко подтвердить, обратившись лично в любой МФЦ. Поверьте, это несложная процедура и много времени не займет. Можно жить и с неподтвержденной учетной записью, но количество функций портала для такой категории граждан тогда будет очень ограниченным.

С момента подтверждения учетной записи для вас открываются все возможности сайта Госуслуги: получение документов, выписок, возможность записаться на получение паспорта РФ - внутреннего и заграничного. Со своего аккаунта на этом сайте вы можете зайти в любые приложения госорганов, их сайты и т.д. С каждым днем количество услуг, которые предлагает портал, растет. Сейчас там зарегистрированы более 100 миллионов человек.

Теперь вы имеете право на бесплатное медстрахование

Следующее, что можно сделать, - это получить полис медицинского страхования. Для граждан без регистрации, коими в большинстве своем являются жители ДНР, предусмотрен целый перечень медицинских услуг. Это не только оказание неотложной и скорой помощи, но и бесплатное лечение в стационаре, включая госпитализацию и операбельное вмешательство. Полис этот тоже оформляется бесплатно и выдается учреждениями, у которых есть лицензия на выдачу страховки. Иногда вам предлагают оплатить какие-то дополнительные услуги, помните, это ваше право - соглашаться или нет. Сам полис оформляется бесплатно.

Давайте здесь же скажем о пенсиях. Надежды граждан, что при получении паспорта РФ они будут получать пенсии в ДНР и России, а то еще и на Украине, напрасны. Кроме того, для получения пенсии в РФ нужно быть зарегистрированным на ее территории.

Получение паспорта ДНР остается необходимым условием для получения гражданства РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фиктивная регистрация чревата штрафами

Интересный момент касается провоза автомобиля в РФ после того, как вы получили российское гражданство. Возникает вопрос: может ли гражданин РФ, коим стали вы, но у которого нет регистрации в российском паспорте, ездить с номерами и правами ДНР? Да, может! Но только в том случае, если машина не используется для трудовой деятельности.

Имейте ввиду: если в российском паспорте нет регистрации, вы не являетесь резидентом РФ, соответственно, можете заезжать и выезжать в Россию на номерах ДНР. С того момента, как вы поставили постоянную российскую регистрацию в паспорте, при въезде нужно растаможить автомобиль или же платить пошлину - авансовый платеж, в качестве гарантии того, что вы вывезете авто. Временная регистрация вас от этого освобождает.

Вопрос регистрации тоже непростой. Кто-то ее делает, кто-то - нет. Здесь важно помнить одно: постоянная регистрация предполагает воинский учет. Если вы делаете регистрацию в РФ, а при этом постоянно проживаете в ДНР, то это фиктивная регистрация, а потому будьте готовы к штрафу в случае выявления этого факта.

Но без регистрации вам не выдадут банковскую карту, это связано с препятствованием вымыванию капитала за рубеж. Правда, ее отсутствие вам не помешает открыть банковский счет.

Теперь мы лица с множественным гражданством

С каждым днем жителей ДНР, получивших паспорт РФ, становится все больше. Эти граждане женятся, разводятся, у них рождаются дети, они умирают. Все больше вопросов возникает по лицам с множественным гражданством. Например, у супругов после получения гражданства РФ рождается ребенок. Получает ли он российское гражданство по факту рождения?

как только вы получили паспорт РФ, на границе с Россией вы обязаны предъявлять именно его, а не другой документ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оказалось, что наши граждане без регистрации на территории РФ не могут зарегистрировать в России ребенка и свидетельство о рождении там получить они тоже не могут. То есть зарегистрировать ребенка они могут только на территории Республики. При этом наши граждане при регистрации актов гражданского состояния (рождение, бракосочетание, развод, смерть) должны предъявлять паспорт ДНР или украинский, то есть тот документ, в котором есть отметка об их регистрации на территории республики.

Как будто все ясно. Вот только, согласно российского законодательства, ребенок получает гражданство РФ, если оба родителя на момент его рождения имели российское гражданство. Но, к сожалению, в свидетельстве о рождении у его родителей указано гражданство - ДНР. Вопрос? Конечно! Отправила запрос в Управление внутренней миграции, жду их ответ, которым обязательно поделюсь.

Или вот пример: граждане ДНР с российским гражданством решили заключить брак. Регистрировать его только в ДНР? Или в РФ тоже? Поставят им на территории России штамп о браке в паспорт РФ? Или придется дважды говорить: «Да» в ЗАГСе? То же касается разводов: на территории ДНР человек разведен, а на территории РФ остается в браке.

Это вопросы лиц с множественным гражданством, требующие урегулирования, ответов на мои запросы от Управления внутренней миграции, и я обещаю поделиться всей актуальной информацией с читателями «Комсомолки».

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