В наступившем 2021 году пенсионеров ДНР ожидает двойное повышение выплат. Уже в январе пенсии вырастут на 17 процентов, а в июле – еще на 17 процентов. Такой рост предусмотрен на основании указа Главы ДНР Дениса Пушилина №452 от 23 декабря 2020 года.В январе минимальная пенсия в Республике вырастет с 4800 рублей до 5616 рублей, а в июле – до 6570 рублей. Хорошая прибавка для 653 тысяч пенсионеров. Тем более, что они еще получают и доплату за стаж. Средняя пенсия в ДНР в прошлом году составляла почти 7500 рублей.При этом Денис Пушилин заявил о планах к 2022 году повысить пенсии до уровня Ростовской области. Кстати, с 1 января 2021 года минимальная пенсия в соседней области составляет 9445 рублей (была 8736 рублей).Тем, временем на Украине минимальная пенсия составляет 1769 гривен. По курсу – 4600 рублей. При этом цены на продукты питания существенно не отличаются от республиканских. А вот коммунальные услуги в разы больше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, насколько в ДНР повысят регрессные выплаты в 2021 годуГлава ДНР Денис Пушилин подписал соответствующий указ (подробнее)