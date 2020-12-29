Регрессные выплаты в ДНР в 2021 году повысят дважды. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 478 от 29 декабря 2020 года «Об увеличении размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей».С 1 января ежемесячный размер страховых выплат увеличивается на 20 процентов. А с 1 июля регресс тоже вырастет на коэффициент 1,20. Но при этом максимальный размер выплаты не должен превышать пяти минимальных размеров оплаты труда (сейчас один МРОТ составляет 6065 рублей). Также ранее назначенный (возобновленный) размер регресса не подлежит уменьшению.Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР предписано произвести перерасчет выплат.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вырастут социальные пособия в ДНР с 1 января и 1 июля 2021 годаГлава ДНР подписал указ о повышении соцпособий в Республике (подробнее)