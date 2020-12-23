Сегодня, 23 декабря, представители ЛНР передали украинской стороне младшего сержанта Александра Пупко из 14-й бригады ВСУ, который в состоянии наркотического опьянения пришел на позиции защитников Республики.Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что передача прошла на мосту через реку Северский Донец в районе Счастья в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.- На момент передачи дезертир здоров, нашим врачам удалось спасти его жизнь от интоксикации наркотиками, - добавил Филипоненко. - Вероятнее всего, вместо его лечения от наркозависимости и установления виновных командиров, создавших невыносимые условия службы, командование операцией объединенных сил (ООС) возбудит на него уголовное дело и спишет на дезертира свои упущения, - отметил Филипоненко.Напомним, что 17 декабря командир отделения разведывательного взвода Пупко забрел на позиции ЛНР. Украинский военный находился в неадекватном состоянии, без оружия, в разорванной и грязной одежде, без теплой куртки и в одном ботинке. У него наблюдалась полная дезориентация в пространстве и несвязанная речь. Из-за длительного пребывания на холоде без теплой одежды и обуви, младший сержант обморозил ноги. Медики Республики оказали бойцу необходимую помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛНР передала Украине тело солдата ВСУ, который умер от наркотиковУкраинский военнослужащий из 14-й бригады в неадекватном состоянии пришел на позиции Народной милиции (подробнее)