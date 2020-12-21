Украинский разведчик из 14-й бригады ВСУ в состоянии наркотического опьянения забрел на позиции ЛНР

Пупко задержали недалеко от Славяносербска без применения оружия. Фото: УНМ ЛНР

Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали младшего сержанта Александра Пупко из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинский разведчик в состоянии наркотического опьянения пришел на позиции защитников Республики. И это второй подобный случай в течение недели. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Все началось с того, что трое вояк из 14-й бригады устроили попойку с употреблением наркотиков в честь дня сухопутных войск Украины, который отмечался 12 декабря. Зелье им привезли волонтеры. Потом разведчики подались в бега. Один из них, Николай Тарасюк, пришел на позиции Народной милиции ЛНР. Но спустя время умер. Медики не смогли его спасти - столь велика была доза наркотиков, принятая вместе с алкоголем. Тело умершего передали украинской стороне 17 декабря.

А в тот же день к защитникам Республики пришел еще один беглец из «славной» троицы.

- Нарушителя задержали недалеко от Славяносербска без применения оружия и доставили в отделение военной комендатуры. Там оказали первую медицинскую помощь, провели освидетельствование и внешний осмотр, - рассказал Лещенко.

На теле бойца нашли следы от внутривенных инъекций. Фото: УНМ ЛНР

В ходе допроса удалось установить, что задержанный – Пупко Александр Иванович, 1991 года рождения, уроженец села Немовичи Сарнинского района Ровненской области - является младшим сержантом, командиром отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона 14-й бригады.

Украинский военный находился в неадекватном состоянии, в разорванной и грязной одежде, без теплой куртки и в одном ботинке. У него наблюдалась полная дезориентация в пространстве и несвязанная речь. На теле бойца нашли множественные следы от внутривенных инъекций, ссадины на локтях и ногах. Из-за длительного пребывания на холоде без теплой одежды и обуви, младший сержант обморозил ноги.

- Результаты анализов показали содержание в его организме барбитуратов, амфетаминов и марихуаны. Алкоголя в крови боевика не обнаружено, и, по словам врачей, это и спасло ему жизнь в отличие от его умершего сослуживца Тарасюка, - подчеркнул Лещенко

Он уточнил, что сейчас Пупко находится под наблюдением медиков, и его жизни ничего не угрожает.

Очень важный момент, между прочим. Ведь когда Украине передали тело Тарасюка, то в незалежной устроили вой. Мол, «сепаратисты» убили доблестного «захысныка».

Украинский разведчик находится под наблюдением медиков, и его жизни ничего не угрожает. Фото: УНМ ЛНР

- Полное отсутствие контроля за подчиненными со стороны командира взвода младшего лейтенанта Петрова и командира батальона майора Гудаль стало причиной смерти Тарасюка и чуть ни привело к гибели его сослуживца Пупко. О роли командира бригады в вопросах сохранения жизни и здоровья вообще говорить не приходится, - отметил Лещенко.

Кстати, о дезертирах командир 14-й бригады ВСУ полковник Сергей Войченко не докладывал в вышестоящий штаб. В самой бригаде сейчас усиленно ищут третьего дезертира, который ушел с оружием.

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