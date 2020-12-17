ЛНР передала Украине тело солдата ВСУ, который умер от наркотиков

В 14-й бригаде ВСУ «ударно отметили день сухопутных войск. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Представители ЛНР передали украинской стороне тело военнослужащего 14-й бригады ВСУ Николая Тарасюка, который умер от употребления наркотиков.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко рассказал, что инцидент произошел в 14-й бригаде ВСУ, в которую волонтеры на день сухопутных войск Украины, под видом подарков, привезли партию алкоголя и наркотиков. После этого в районе поселка Фрунзе наблюдатели Народной милиции ЛНР задержали неизвестного, который шел со стороны позиций 14-й бригады ВСУ. Боец был без оружия, имел ярко выраженные признаки алкогольного и наркотического опьянения. На лице - множественные царапины и ссадины, на разорванной одежде следы грязи.

- Украинский военнослужащий находился в неадекватном состоянии, речь была не связная, наблюдалась полная дезориентация в пространстве, объяснить свои действия и цель прибытия на территорию ЛНР он не мог, - отметил Лещенко.

Задержанный был передан под наблюдение медицинских специалистов. В ходе обследования зафиксировано высокое артериальное давление, учащенное сердцебиение и тяжелая степень интоксикации. Во время осмотра его состояние резко ухудшилось, и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, мужчина скончался от остановки сердца. ЛНР сделала запрос украинской стороне в целях установления личности задержанного.

- Только 16 декабря нами был получен ответ о том, что под приметы подходит военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тарасюк Николай Викторович. Сегодня тело военнослужащего было передано украинской стороне, - сообщил Лещенко.

Он отметил, что до момента запроса со стороны ЛНР ни командование оперативно-тактической группировки «Север», ни командование 14-й бригады ВСУ не предпринимало никаких мер по поиску военнослужащего.

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