Как жители Республик отреагировали на ответ Президента России о Донбассе

Президент отвечает на вопросы журналистов и жителей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время Большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о Донбассе. Его задала журналист из Ростова-на-Дону Софья Брыканова.

В своем ответе Владимир Владимирович заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс.

- Даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается поддержания производства, решение социальных вопросов и инфраструктурного характера вопросов и так далее. Будем спокойно двигаться по этому направлению. Мы, без всякого сомнения, понимаем всю сложность ситуации, которая в Донбассе сложилась. И повторяю еще раз: не только по гуманитарной линии, а и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше, - отметил Путин.

В Республиках с воодушевлением отреагировали на слова Владимира Владимировича.

Дмитрий Кузьменко, донецкий политолог:

Помощь России для Донбасса крайне важна. Собственно, без поддержки северного соседа, независимые Республики просто перестанут существовать. Произойдет гуманитарная катастрофа с непредсказуемыми последствиями.

Причем важна абсолютно любая помощь – от защиты до снабжения лекарствами и недостающими продуктами питания. Украина давно махнула на регион рукой и даже если вдруг предположить, что она захочет взять его под свое крыло, у нее банально не хватит ресурсов. Выбор в пользу России является безальтернативным.

Иван Санаев, депутат Народного Совета Луганской Народной Республики:

Мы всегда знали и знаем, что Владимир Владимирович лично, и Россия в целом, поддерживают Республики Донбасса. Мы тем самым поддерживаем и Россию, развивая Русский мир на своей территории. Наши жители с большим воодушевлением получают паспорта Российской Федерации, этот поток не останавливается. Нам приятно, что о нас заботится Россия, что в нас видят своих соратников, своих граждан.

Виктор Михалев, житель Донецка:

Для нас очень важно услышать такие слова. Когда некоторые люди рассуждают, что «Россия сливает Донбасс» - я всегда воспринимаю это с возмущением. Ведь все, что происходит, говорит об обратном. Президент России весной прошлого года распорядился упростить процедуру получения российского гражданства жителями Республик Донбасса. С каждым днем среди нас все больше людей с российскими паспортами. Гуманитарные конвои идут один за другим, людям везут помощь, медикаменты, продукты, строительные материалы. Сейчас Путин заявил, что Россия будет и дальше поддерживать Донбасс. И даже наращивать эту поддержку. От всех нас огромное ему спасибо. Спасибо всей России. Нас не бросили и не бросят.

Валентина Зимина, пенсионерка из Донецка:

В последние месяцы Киев развернул беспрецедентную кампанию, говоря, что вот-вот Донбасс будет отдан Украине, а Минские соглашения пересмотрят. Но Владимир Путин все и всех расставил на свои места. Соглашения пересматривать не будут. А Россия только усилит поддержку Донбасса в решении вопросов производства, инфраструктуры и социальной сферы. Это значит, что и пенсия у меня будет расти. Ведь я не получаю украинскую – у меня нет здоровья и морального желания ездить на ту сторону. А Киев не собирается возобновлять выплаты в Донецке.

Алексей Акутин, журналист, блогер:

Не вижу ничего плохого в том, что вопрос Президенту озвучили ростовчане. В последнее время Ростов и Донецк очень сильно сблизились, срослись. У нас стремятся к повышению зарплат и пенсионных выплат до уровня Ростовской области, в Матвеевом Кургане и Покровском дончане получают российские паспорта, а в Таганроге – причитающиеся гражданам России социальные выплаты. То есть, это уже не соседний, а вполне себе наш регион, если так можно выразиться.

Реакция на слова Путина – самая положительная. Владимир Владимирович четко дал понять, что Донбасс никто не бросит. Россия и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку нашему региону. То есть, по сравнению с предыдущим, достаточно длительным периодом какой-то недосказанности, на сей раз позиция России озвучена предельно четко и прямолинейно. А это вселяет не просто надежду, но уверенность.

А напоследок хотелось бы отметить забавную оговорку ростовской журналистки, которую уже подхватили социальные сети. «Республика Донбасс» - чем не название для нового российского региона!?

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