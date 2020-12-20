Новый год в Луганске 2021: Стала известна стоимость, привезенных из РФ сосен

Елочные базары в ЛНР готовятся к открытию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К Новому году в Луганске 2021 приготовили большое разнообразие праздничных деревьев. На специализированных базарах можно найти елки и сосны, как отечественных лесоохотничьих предприятий, так и российский. Отличие составляет вид дерева и его стоимость.

— Елочные базары, расположенные в центральной части Луганска, предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. – в зависимости от высоты и качества дерева, — рассказали в ЛуганскИнформЦентре итоги мониторинга цен.

Тем временем в восточной части ЛНР продают еще сосны из Ростовской области по цене от 250 до 2000 рублей. А предприниматели на юге поставили ценник от 350 до 1800 рублей.

Напомним, что ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что к продаже в ЛНР подготовлено 1600 сосен. Их стоимость в разы ниже заводских.

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