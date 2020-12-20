Новый год в Луганске 2021: В городах ЛНР прошли церемонии открытия праздничных елок

На открытии елок прошли праздничные мероприятия с концертами, выступлениями и хороводами. Фото: Администрация Луганска

В ряде городов Луганской Народной Республики прошли церемонии открытия праздничных елок. Праздничные мероприятия накануне праздника провели в Алчевске, Брянке, Кировске, Лутугино и Перевальске.

— В этот прекрасный день хочу пожелать всем лутугинцам здоровья, счастья, а главное – мира! Желаю, чтобы новый 2021 год был насыщен творческими идеями, новыми планами, хорошими новостями и финансовыми успехами! — поздравил присутствующих глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.

Открытия елок сопровождались хороводами, конкурсами и поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, а также концертами и выступлениями местных талантов.

Тем временем возле главной республиканской елки в Луганске было тихо. Гирлянды на дереве зажгут позже, ближе к празднованию Нового года 2021.

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