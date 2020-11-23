Новый год в Луганске 2021: в столице ЛНР приступили к сборке главной городской елки

В Луганске устанавливают главную новогоднюю елку. Фото: Администрация Луганска

Новый год в Луганске 2021 торопятся отметить как можно скорее. Уже традиционно за неделю до окончания календарной осени в столице ЛНР коммунальщики трудятся над каркасом для главной городской елки.

Официальных заявлений по этому поводу от администрации города не поступало. Вместо этого фотографиями театральной площади, где обычно размещается пушистая красавица, делятся сами луганчане в социальных сетях.

Главная городская елка будет расположена на театральной площади Луганска. Фото: vk.com/lugansk_all_news

Тем временем в Донецкой Народной Республике с монтажом главной городской елки пока решили повременить. К празднику сейчас готовятся предприниматели, а в супермаркетах на прилавки выложили яркие игрушки и другие украшения для домашних елок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем мечтают дети Донбасса под Новый год

Третий год дончане и благотворительный фонд «Сердце» исполняют желания детворы, жизнь которых искалечила война (подробнее)