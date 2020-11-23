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Новый год в Луганске 2021: в столице ЛНР приступили к сборке главной городской елки

Подготовка к Новому году в Луганске 2021 началась за неделю до окончания календарной осени
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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В Луганске устанавливают главную новогоднюю елку. Фото: Администрация Луганска

В Луганске устанавливают главную новогоднюю елку. Фото: Администрация Луганска

Новый год в Луганске 2021 торопятся отметить как можно скорее. Уже традиционно за неделю до окончания календарной осени в столице ЛНР коммунальщики трудятся над каркасом для главной городской елки.

Официальных заявлений по этому поводу от администрации города не поступало. Вместо этого фотографиями театральной площади, где обычно размещается пушистая красавица, делятся сами луганчане в социальных сетях.

Главная городская елка будет расположена на театральной площади Луганска. Фото: vk.com/lugansk_all_news

Главная городская елка будет расположена на театральной площади Луганска. Фото: vk.com/lugansk_all_news

Тем временем в Донецкой Народной Республике с монтажом главной городской елки пока решили повременить. К празднику сейчас готовятся предприниматели, а в супермаркетах на прилавки выложили яркие игрушки и другие украшения для домашних елок.

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