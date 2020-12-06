Новый год в Луганске 2021: Сколько будут стоить живые елки

Хвойные деревья будут промаркированы «бирками» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Елочные базары к новому году в Луганске 2021 скоро начнут работу. К продаже подготовлено 1 600 сосен. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики.

- Средняя цена в лесоохотничьих предприятиях за одну новогоднюю ёлку составит 400-650 рублей в зависимости от размера и породы, - сказали в ведомстве. - Также в продаже появятся новогодние ёлочные комплекты от 100 до 250 рублей.

В министерстве отметили, что заготовленные лесоохотничьими предприятиями хвойные деревья промаркированы «бирками», на которых указывается наименование предприятия-поставщика, номер единицы товара и печать предприятия-поставщика.

- Эти данные должны совпадать с данными товаросопроводительного документа. Новогодние деревья могут продавать и предприниматели, которые приобрели сосны оптом в лесоохотничьих предприятиях республики. У них также должны быть документы, подтверждающие законность приобретения товара, - рассказали в министерстве экологической безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год в Донецке 2021: Какой будет главная елка ДНР

Продолжается подготовка к новому году в Донецке 2021 (подробности)