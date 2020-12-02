Новый год в Донецке 2021: Какой будет главная елка ДНР

В Донецке устанавливают главную елку Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Новый год в Донецке 2021 продолжается установка главной новогодней елки Республики. Проинспектировать процесс монтажа приехал глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Для нас этот год был нелегким, но несмотря ни на что мы начинаем подготовку к Новому году и создаем нашим жителям новогоднее настроение, - сказал градоначальник.

Кулемзин рассказал, что торжественное открытие елки пройдет 25 декабря в 17:00.

- После чего будут традиционно организованы гулянья для детей, а в новогоднюю ночь на площади Ленина состоится развлекательная программа, - анонсировал Алексей Валерьевич.

Артобъекты на площади - отличное место для фото Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В администрации города сообщили, что главная новогоднее дерево будет высотой – 23 метра.

- Пушистая красавица будет украшена новыми светодиодными фигурами ярких цветов: красных, зеленых, желтых, а также игрушками: бантами, звездами, колокольчиками, подарочными мешочками и прочим, - говорят в мэрии. - Красивую декорацию дополнит светодиодная гирлянда общей протяженностью 3500 метров. На вершине елки будет установлена объёмная звезда ярко-белого цвета со стробоскопическим эффектом.

С наступлением декабря дончане начали активно готовиться к Новому году. В магазинах, где продают праздничные украшения и атрибутику – стало многолюдно. А многие девушки уже занялись поиском наряда, который наденут для празднования Нового года.

- Очень надеемся, что в 2021-й принесет нам много счастья, - говорит горожанка Светлана. – Есть предчувствие такое, что так оно и будет.

Кроме это, на площади Ленина установят порядка сорока артобъектов, которые станут отличным местом для развлечений и новогодних фото. А сам город – засияет.

- Ведутся работы по монтажу светодиодных консолей, которые украсят фонари вдоль дорог, городские парки и скверы, фонтаны, фасады и окна зданий, придавая городу праздничное настроение, - сказали в столичной администрации.

Напомним, что новогоднее дерево Донецка 2018-2019 заняла третье место в Европе. Такой оценки удостоил главную елку Республики телеканал Euronews.

Новогодняя красавица 2018-2019. Фото: Евгения Карпачева

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