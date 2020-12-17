Показуха для Европы: Украина установила банкоматы на пункте пропуска «Новотроицкое» южнее Донецка

В случае полноценного открытия линии соприкосновения этот центр на КПВВ «Новотроицкое» попросту разнесут. Фото: ДонОГА

На КПВВ «Новотроицкое», которое находится на трассе Донецк-Мариуполь, 16 декабря украинские власти открыли сервисный центр.

По информации председателя подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, в сервисном центре будут работать ЦПАУ, отделения «Ощадбанка» и «Новой почты», фельдшерский пункт, который обеспечит, в частности, экспресс-тестирование на ковид, участок полиции, комната матери и ребенка, аптека и сервисная зона, где можно будет приобрести простые устройства для работы мобильного приложения для самоизоляции. В случае необходимости сотрудники центра окажут помощь в настройке этого приложения.

Однако воспользоваться всеми этими услугами пока могут только жители, которые пересекают линию соприкосновения по понедельникам и пятницам. В эти дни в режиме гуманитарного коридора работает республиканский КПВВ «Еленовка», расположенный рядом с КПВВ «Новотроицкое». Через этот переход в день проходит всего 150-200 человек.

- Хорошо, что в Новотроицком поставили банкоматы, открыли услуги, - считает дончанка Наталья Власенко. – Но по большому счету - это показуха для Европы. В случае полноценного открытия линии соприкосновения этот центр попросту разнесут. Кто ездил, знает, какая толчея творится на пунктах пропуска. Нужно не четыре банкомата, а минимум двадцать.

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