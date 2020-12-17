Украина собирается узаконить въезд жителей республик Донбасса через Россию

Украинских пограничников хотят лишить права штрафовать дончан и луганчан, которые едут в незалежную через Россию. Фото: ГПСУ

Украина может отменить штрафы за незаконное пересечение границы ЛНР и ДНР с Россией. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Он уже обсудил вопрос с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

- С точки зрения украинского закона въезд на российскую территорию не через официальные пункты пропуска считается нарушением. И соответственно, пограничные службы обязаны привлекать к административной ответственности людей, – сказал Алексей Резников.

Штраф за такое нарушение составляет от 1700 до 5100 гривен (от 4500 до 13500 рублей) – по статье 204-2 Админкодекса «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Жители республик Донбасса и раньше в массовом порядке пересекали неподконтрольный Киеву участок границы с РФ, когда ездили в Россию. Теперь же у дончан и луганчан дорога на Украину лежит только через Россию. Ведь пункты пропуска на линии соприкосновения практически закрыты с марта из-за коронавируса.

Украинские пограничники осведомлены об этой схеме поездок и за мзду (от 300 до 500 гривен) пропускают жителей республик без штрафа. Но, видимо, скоро стражей кордона лишат этого дохода.

- Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попробуем максимально быстро решить вопрос на государственном уровне, – пообещал Резников.

Впрочем, вряд ли пограничники так просто откажутся от мзды, и под каким-либо надуманным предлогам будут и дальше обирать дончан и луганчан.

Ко всему прочему не ясно, станет ли применять Украина к жителям ДНР и ЛНР режим двухнедельной самоизоляции. Сейчас его обязаны соблюдать все, кто пересекает КПВВ на линии соприкосновения в Донбассе. В отличие от въезжающих из России.

В любом случае, намерения украинского правительства по отмене штрафов свидетельствуют о нескорой перспективе открытия КПВВ. А также о придании законности фактам пересечения границы республик с Россией.

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