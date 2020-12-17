Пенсионеры гибнут и получают травмы на пункте пропуска «Станица Луганская»

На КПВВ «Станица Луганская» часто возникает толчея. Фото: ГПСУ

На пешеходном КПВВ «Станица Луганская» пенсионеры из ЛНР нередко получают травмы и даже умирают. Так печально заканчиваются походы пожилых жителей на Украину за своими пенсиями. «Станица Луганская» - единственный постоянно работающий пункт пропуска в Донбассе. Его ежедневно пересекают в обе стороны 1,5-2 тысячи человек.

Утром 15 декабря две женщины получили серьезные травмы в районе КПВВ. Волонтеры благотворительного фонда «Право на защиту» рассказали подробности.

- Одна женщина обратилась в медпункт на «нуле» - у нее были рваные раны на голени, при этом одежда была цела. Пенсионерка сказала, что получила повреждения в маршрутке, в которой ехала из Луганска. Но боли сразу не почувствовала, пересекла линию разграничения и только потом обратилась к медикам. Ее забрали в больницу и, по данным врачей, ей придется наложить 6-7 швов, - сообщили волонтеры.

Вторая женщина упала на «нуле». Ее затолкала толпа в очереди. Результат – закрытый внутренний перелом двух лодыжек голеностопного сустава. Медики на «скорой» доставили ее в больницу.

Ранее, 13 декабря, на КПВВ «Станица Луганская» умер пожилой мужчина, который тоже направлялся на подконтрольную Киеву территорию. В отчете миссии ОБСЕ говорится, что мужчина (80–89 лет) скончался «по естественным причинам». Такой вывод сделали украинские медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина собирается узаконить въезд жителей республик Донбасса через Россию

Киев может отменить штрафы за пересечение границы Л-ДНР с РФ (подробнее)