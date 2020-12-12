Украина строит планы вернуть Донбасс силой и предлагает пока выехать «патриотам»

Украина не скрывает своих намерений вернуть Донбасс силой. Фото: Штаб "ООС"

Украинские власти разрабатывают план военного захвата Крыма и республик Донбасса, поэтому украинским патриотам, оставшимся жить на «оккупированных» территориях, следует выехать на территорию Украины до начала полноценных военных действий. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный.

- Меня очень приятно порадовал тезис начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о том, что армия готовится к тому, чтобы вооруженным порядком вернуть эти территории. Это то, что где-то на уровне соответствующих офицеров, боевого состава армии разрабатывается, прорабатывается, и слава Богу. Теперь четко понятно, что военные четко понимают, что будущее в решении этой проблемы и по Крыму, и по Донбассу – это победа армии, — заявил Бессмертный.

Политик подчеркнул, что после пяти лет пустых ожиданий реализации плана «мирной реинтеграции», у него не осталось сомнений в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий силой.

Ранее мы сообщали, что Международный уголовный суд (СМУС) в Гааге объявил об окончании изучения предварительных данных по конфликту на Украине и начале расследования военных преступлений в Донбассе и Крыму.

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