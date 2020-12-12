В Гааге дадут оценку военным преступлениям в Донбассе

Последствия агрессии Украины против мирных дончан Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Международный уголовный суд (СМУС) в Гааге объявил об окончании изучения предварительных данных по конфликту на Украине и начале расследования военных преступлений в Донбассе и Крыму.

Предварительная экспертиза дает основания полагать, что в стране были совершены преступления против человечности, в том числе военные. Заявление генпрокурора было опубликовано на сайте МУС в пятницу, 11 декабря.

- Сегодня я объявляю заключение предварительной экспертизы по ситуации на Украине, — с соответствующим заявлением выступила генеральный прокурор МУС Фату Бенсуда. — После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные законом критерии для начала расследования ситуации в Украине соблюдены. Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности.

Ранее глава МИД Наталья Никонорова заявила, что у Киева нет готовности слышать и слушать жителей Донбасса.

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