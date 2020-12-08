Руководитель проекта «Комсомольская правда - Донбасс» Олег Шабада: «Всего неделю мы простояли между закрытием украинской и открытием российской редакции»

Олег Шабада Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зарождение «Комсомольской правды» в Донбассе началось в 1993 году. Инициатором запуска вкладки с местными новостями выступил собственный корреспондент «Комсомолки» Виктор Косяк. Донецк был одним из первых, кто увеличил объем освещения местных новостей в популярной газете.

Нынешний руководитель проекта «Комсомольская правда - Донбасс» Олег Шабада пришел в «Комсомолку» в конце 1993 года. В октябре 1994-го стал директором регионального выпуска.

- Тогда газета печаталась в издательстве «Донетчина». Изначально в нее начинали вкладывать всего одну-две местных полосы, причем в те времена использовали линотип (большую полиграфическую машину, предназначенную для отливки строк текста из типографского сплава. - Авт.). Буквы набирались вручную. Выходили раз в две недели, потом раз в неделю, постепенно увеличивая свою периодичность на рынке. В 1994 году тираж «ежедневки» составлял 380 тысяч экземпляров. По всему Советскому Союзу общий тираж «Комсомолки» превышал 16 миллионов единиц. Это была одна из самых многотиражных газет.

В 1997 году по опросам, которые проводились среди жителей, донецкий выпуск «Комсомольской правды» занимал лидирующие позиции. В то время в разных городах Украины у издания насчитывалось 9 пунктов печати.

До начала боевых действий в Донбассе местные материалы донецкого выпуска редактировал Киев. Позиции «Комсомольской правды в Украине» упали.

- Киев из-за политических и экономических побуждений в ноябре 2014 года принял решение о том, что нужно закрыть представительство в Донецке. Это готовилось в течение 2-3 месяцев. Ожидая такой поворот событий, я вел переговоры с руководством газеты в Москве. Все украинские газеты, которые издавались здесь, начали активно закрываться, - рассказывает Олег Шабада. - Последний выпуск украинской «Комсомолки» в Донецке вышел в последних числах ноября. Москва оперативно приняла решение о возобновлении выпуска и уже 8 декабря 2014 года в Донецкой Народной Республике начал выходить московский вариант газеты. Всего неделю мы простояли между закрытием украинской и открытием российской редакции. Запустились практически «с колес», чтобы не терять читателя.

Таким образом в Донбассе зародилась новая редакция «Комсомолки». Прошлая - переехала в подконтрольный новому украинскому правительству Киев.

Несмотря на уменьшение читателей в Донбассе, фактически за полтора года новой редакции удалось выйти на довоенные тиражи.

Руководитель проекта «Комсомольская правда - Донбасс» считает, что военное время наложило серьезный отпечаток на работу издания.

- Публикаций стало больше не о мирной жизни, а о войне, обстрелах. Но сейчас находим и положительные моменты, хотя негатива вокруг много. Я думаю, что война вечно длиться не будет. Все больше будем переходить к мирной тематике. «Комсомольская правда» - издание для весьма широкого круга читателей. Это наше главное направление.

Мы опрашивали читателей на улицах Республики и в социальных сетях. Ответы жителей совпали с тем посылом, который доносим: помочь ближнему, вселить надежду, раскрыть проблему и показать пути ее решения. Именно по этим причинам люди покупают газету, читают сайт, участвуют в наших благотворительных акциях, становясь еще ближе к «Комсомолке».

И мы не стоим на месте. Как только региональная редакция встала на ноги - начала развивать свой сайт. Интернет-ресурс стартовал в начале 2017 года. Сейчас он приносит в среднем 1.5 - 2 млн просмотров в месяц.

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