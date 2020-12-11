Из жизни ушел известный донецкий художник, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Василенко

Проститься с художником можно будет в Доме художника на этих выходных

В Донецке скончался известный художник, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Василенко. Он ушел из жизни за два дня до своего 98-го дня рождения. Об этом сообщили сегодня в столичном художественном музее «Арт-Донбасс».

— Мы получили печальную новость, 10 декабря, не дожив двух дней до 98-летия, ушел из жизни художник, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Степанович Василенко. Это старейший донецкий художник-фронтовик, истинный патриот Донбасса, Человек с большой буквы, посвятивший себя искусству, — говорится в сообщении.

В музее выразили соболезнование родным и близким художника. А также добавили, что 12 декабря пройдет церемония прощания в донецком Доме художника.

Добавим, что Андрей Василенко родился в 1922 году в селе Андреевка-Клевцово. Сейчас это село Искра, временно подконтрольное киевским боевикам. Художественное образование Василенко получил в Сталинской школе-студии. После отправила на фронт. Участвовал в операциях по освобождению Украины, Венгрии, Польши и Чехии от немецких захватчиков.

После войны он вернулся к художественному ремеслу. Осную тематику его картин составляли портреты воинов-освободителей и героев труда, а также пейзажи пригорода Донбасса. Работы художника хранятся не только в ДНР. Их выставляют в России, Украине, Германии, Финляндии и США.

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