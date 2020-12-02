Владислав Дейнего: «Украинские БТРы в 2014 году луганчане останавливали голыми руками»

Выступление на Совбезе ООН 2 декабря 2020 Фото: МИД ЛНР

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в ходе заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, которое в режиме видеоконференции состоялось с участием полномочных представителей Народных Республик, напомнил о начале конфликта в Донбассе.

Он рассказал, что 14 апреля 2014 года, после начала так называемой антитеррористической операции, началось формирование "добровольческих" и карательных батальонов и переброска их на Донбасс вместе с армейскими подразделениями ВСУ.

- 15 апреля на подъезде к Луганску местные жители практически голыми руками остановили продвижение колонны бронетехники вооруженных сил Украины: шесть БТРов и автомобили с буксируемыми 122-мм гаубицами Д-30 направлялись из Днепропетровска. Эти средства вооружений Киев перебрасывал для применения против безоружного мирного населения, - подчеркнул представитель ЛНР, добавив, что «в апреле 2014 года в городах Луганской области повсеместно арестовывались граждане всего лишь за то, что они выступали против майдана и вооруженного переворота».

Дейнего отметил, что «в этих обстоятельствах 27 апреля 2014 года на народных сходах было инициировано создание Луганской Народной Республики», «принято решение провести 11 мая 2014 года всенародный референдум на территории Луганской области с вопросом о поддержке государственной самостоятельности Луганской Народной Республики».

Он подчеркнул, что президиум Луганского областного совета шестого созыва, в отличие от своих коллег из Донецкой области, на тот момент никуда не сбежал и 5 мая 2014 года даже принял заявление в поддержку этого референдума.

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