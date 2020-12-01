В ДНР находящимся на амбулаторном лечении пациентам с пневмониями тесты будут проводиться на дому

Тесты будут проводиться бесплатно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентам с пневмониями, которые находятся на амбулаторном лечении, а также в других случаях подозрения на COVID-19, тесты будут проводиться на дому. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Будет проводиться забор крови для проведения ИФА-диагностики с целью своевременного установления диагноза и проведения противоэпидемических мероприятий, - сказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что забор крови будет проводиться не ранее седьмого дня от начала клинических проявлений преимущественно на дому с соблюдением необходимых мер биологической безопасности бесплатно.

Тем временем, за сутки коронавирус в ДНР диагностировали еще у 177 жителей. Таким образом, с начала пандемии ковидная инфекция в Республике была выявлена у 10 829 человек.

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