Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 декабря 2020 года: За все время Covid-19 диагностирован у 10 829 жителей

За сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 177 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 177 человек.

- За 30 ноября проведено 531 исследование, из них выявлено 166 случаев заболевания и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выписано с выздоровлением 66 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 13 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в Республике была диагностирована у 10 829 жителей. Из этого числа 5 146 человек выздоровели. Зарегистрировано 1 019 летальных случаев. Лечение продолжают 4664 пациента.

Также в Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 116 случаев пневмоний, на 55 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 84. Всего на лечении 1541 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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