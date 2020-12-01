Что делать пенсионерам ЛНР, которые не успели пройти перерегистрацию

В Пенсионном фонде ЛНР продолжают прием пожилых людей, которые не успели пройти актуализацию. Фото: pflnr.su

В ЛНР с 1 февраля по 1 ноября прошла перерегистрация (актуализация) пенсионеров, проживающих на территории Республики. По разным причинам не все пожилые люди (таких около двух процентов от общего количества) прошли эту процедуру. В результате у них теперь возникли проблемы с выплатами.

24 ноября Правительство ЛНР внесло изменения в Порядок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат, проживающих на территории Республики. В пресс-службе Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР разъяснили суть изменений.

- В случае если получатель пенсии (его законный представитель), который ранее не прошел актуализацию данных, обратился в органы ПФ в период с 1 по 25 ноября с необходимыми документами, возобновление выплаты пенсии осуществляется с 1 ноября. При этом выплата проводится с месяца, следующего за месяцем обращения. А сумма пенсии начисляется за месяц, в котором получатель обратился за возобновлением пенсии. Таким образом, пенсионер уже в декабре получит выплаты и за ноябрь, и за декабрь, - рассказали в ПФ.

Если же пожилой человек обратился в орган ПФ после 25 ноября (например, 30 ноября), то на пенсионную выплату ноября он не имеет права. Пенсию за декабрь и январь пенсионер получит только в январе 2021 года, поскольку выплатные ведомости на декабрь 2020 года на тот момент будут уже сформированы.

В ПФ напомнили, какие надо предъявить документы и их копии. Прежде всего, это документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики. То есть паспорт гражданина ЛНР, или паспорт гражданина Украины, или паспорт гражданина ДНР, или паспорта гражданина Российской Федерации. А также паспорт, подтверждающий иное гражданство, вместе с документом о законном основании проживания на территории Республики.

Также нужен будет документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, (идентификационного номера). И еще пенсионное удостоверение.

Тем временем, в соседней Донецкой Народной Республике еще весной была приостановлена процедура актуализации – в связи с ростом заболеваний коронавирусом. О времени возобновления перерегистрации пока ничего не сообщается. Поэтому пожилым людям не надо переживать, что завтра они останутся без выплат. И не верить досужим разговорам.

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