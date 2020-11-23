В СЦКК сообщили об обстановке в Спартаке после пожара

Чтобы потушить пожар в Спартаке пришлось просить гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК. Фото: МЧС ДНР

Пожар в селе Спартак был успешно ликвидирован. Огонь не успел добраться до жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Благодаря оперативному содействию представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе пожарному расчету в 20:55 удалось ликвидировать возгорание по улице 60 лет Октября в населенном пункте Спартак, — говорится в сообщении.

По уточненной информации Представительства ДНР в СЦКК стало известно, что горела нежилая постройка. Других повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что вчера Украина в очередной раз обстреляла северный пригород Донецка. В результате чего в Спартаке начался пожар.

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