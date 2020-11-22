В селе Спартак в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом

Фото: архив "КП" Фото: Илья Богатиков

Жилой дом загорелся в селе Спартак в северном пригороде Донецка в результате обстрела со стороны армии Киева.

- В настоящее время в населенном пункте Спартак по улице 60 лет Октября зафиксировано возгорание жилого дома, — сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности для тушения возгорания пожарными расчетами МЧС ДНР. Данные гарантии подтверждены украинской стороной в СЦКК.

Накануне в представительстве сообщили, что под гранатометный обстрел попал район села Спартак к северу от Донецка. Всего было выпущено пять боеприпасов из АГС. Отметим, что данный населенный пункт до этого был обстрелян 20 ноября, тогда применялись противотанковые ракетные комплексы.

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