Замначальника НМ ДНР Эдуард Басурин: Украина продолжает целенаправленный террор мирных жителей Донбасса

Эдуард Басурин сделал заявление Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования увеличили количество обстрелов и проведение инженерных работ по дооборудованию позиций в преддверии Минской встречи. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, отметив, что это демонстрирует полную неспособность ь командующего ООС Кравченко воздействовать на подчиненных командиров.

- Безнаказанность боевиков 56 бригады под командованием Иванова мотивирует их на очередные преступления против мирного населения Республики, - говорит Басурин. - Нам стали известны подробности очередного обстрела из противотанкового ракетного комплекса района населенного пункта Спартак, который 20 ноября осуществили боевики 56 бригады ВФУ.

Замначальника оборонного ведомства Республики рассказал, что была зафиксирована работа двух расчетов противотанкового ракетного комплекса, прибывших с полигона в Херсонской области с конкретной задачей уничтожения средств видеонаблюдения, в том числе принадлежащих миссии ОБСЕ, которые ежедневно фиксируют нарушения боевиками ВФУ дополнительных мер перемирия.

- Установлено, что обстрелом руководил лично командир противотанкового дивизиона 56 бригады Пучков. Было выпущено две управляемые ракеты, одна из которых попала в муляж видеокамеры, - сказал Эдуард Александрович. - В ходе исследования территории выявлено попадание второй ракеты ПТРК противника в хозяйственную постройку частного дома в Спартаке, в результате чего погиб домашний скот.

Фрагмент боеприпаса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Басурин отметил, что украинская сторона считает это нормой, а не нарушением достигнутого перемирия.

- Указанный факт в очередной раз свидетельствует о том, что противник, несмотря на договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает целенаправленный террор мирных жителей Донбасса, - подчеркнул представитель НМ ДНР.

Басурин продемонстрировал фрагменты ПТУР, выпущенной украинскими силовиками по Спартаку.

- Материалы этого преступления будут переданы представителям Международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к делу, - сообщил он.

Кроме этого, заместитель начальника Народной милиции Республики назвал количество нарушений со стороны ВСУ, с момента подписания дополнительных мер контроля перемирия.

- Только с начала действия допмер по контролю за соблюдением перемирия украинские оккупанты 395 раз из нарушили, при этом в 88 случаях открывая огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, выпустив по нашей территории в общей сложности больше тысячи боеприпасов различного типа, - рассказыет Басурин. - В период с 16 по 21 ноября нашей системой видеонаблюдения было зафиксировано проведение инженерных работ ВФУ в районах населенных пунктов Шумы, Джержинск, Водяное, Пески, Красногоровка.

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