В ЛНР заявили о подрыве минно-взрывных устройств на позициях ВСУ

За минувшие сутки было одно нарушение допмпер контроля перемирия. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о том, что ранним утром на позициях ВСУ произошел подрыв минно-взрывных устройств.

— На подконтрольной ВФУ территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств в 07.30 в районе населенного пункта Луганское, — говорится в сообщении.

При этом нарушений режима прекращения огня со стороны Украины снова зафиксировано не было.

Тем временем стало известно, что Украина и ЛНР не смогли договориться об открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

А Народная милиция ЛНР запустила на частоте 91.1 собственное радио «Комбат FM». Раньше эту частоту занимала украинская армейская радиостанция «Армия FM».

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